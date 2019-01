Provinciale partijen positief over miljoenen voor IMEC: 'Veel geld voor iets kleins'

Veel partijen in Provinciale Staten zijn positief over de komst van IMEC naar Gelderland, blijkt uit de commissievergadering dinsdagavond. Het Belgische onderzoeksinstituut wil naar Gelderland komen als de provincie 64 miljoen bijdraagt.

IMEC moet dan gaan samenwerken met de Radboud Universiteit en de Wageningen Universiteit - dat plan heet One Planet. 'Het is wel heel veel geld voor iets kleins', vat Fokko Spoelstra van de PvdA het samen. IMEC is een internationaal onderzoeksinstituut op het gebied van chiptechnologie. Die technologie moet uiteindelijk worden toegepast in de voedsel- en gezondheidssector. Het onderzoekscentrum zou in Wageningen moeten komen.

De provinciale bijdrage van 64 miljoen is verdeeld over acht jaar. Vrijwel alle partijen hebben aanvullende voorwaarden. Zoals de aansluiting met het midden- en kleinbedrijf, een mogelijke noodstop als de ontwikkelingen tegenvallen en de deelname van andere partijen. 'We hebben prachtige brieven gezien, mooie woorden, iedereen is enthousiast. Maar waarom betalen ze niet mee?', vroeg Bennie Wijnne van de SGP zich af.

Enkele partijen - zoals SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren - twijfelen om overstag te gaan. Het voorstel moet als het aan het college ligt, eind februari - net voor de verkiezingen - in stemming worden gebracht in Provinciale Staten.