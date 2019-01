Heeft u in de jaren '50 op de lagere school in Beekbergen gezeten?

Voor een reünie ben ik op zoek naar klasgenoten van de klas 1953 - 1959 van de openbare lagere school in Beekbergen (tegenwoordig OBS Beekbergen). De reünie is op 11 mei in Beekbergen. Vorig jaar was er ook een reunië in het kader van het 200 jarig bestaan van de school. We hebben toen een aantal klasgenoten kunnen spreken, maar we zouden het leuk vinden om het nog een keer over te doen.

Heeft in de jaren 50 op de lagere school in Beekbergen gezeten en lijkt het u leuk om bij de reünie aanwezig te zijn? Reageer dan hieronder!

KLASGENOTEN 1953-1959 , NA 60 JAAR EEN WEERZIEN!

VLNR, NOOR(TJE) VAN VELDHUIZEN(WENISCH) , BERT(IE) VRIJS ,LUC (LUKAS) MEYER, GERT TE WINKEL,

BERT(IE) BAKKER , MAARTEN WILLERS.