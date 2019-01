Wethouder garandeert maaltijden appartementencomplex Doesburg

Audrey Baas en Lies Anzion hebben beiden een afstand tot de arbeidsmarkt. Het werk in de keuken van het restaurant bevalt ze erg goed. 'Ik heb het hier erg naar mijn zin, als ik weg moet dan weet ik niet waar ik terechtkom. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee', legt Lies uit. Audrey zit ook niet te wachten op ander werk. 'Ik ben hier gedetacheerd, in het ergste geval moet ik weer productiewerk gaan doen in Deventer. Ik wil liever hier blijven.'

Ook de bewoners zien de twee dames liever blijven. 'Het is altijd erg fijn als ze hier zijn, ik lig hier 's nachts echt wakker van. De dames moeten blijven, het eten moet blijven, het bevalt allemaal goed zo.'

Maaltijden gegarandeerd

Wethouder Van Veldhuizen trekt zich het lot van de dames en alle bewoners erg aan. 'Het is heel vervelend dat we nu in deze situatie zitten, alleen het probleem is dat we er met de huidige leverancier gewoon niet uitkomen qua prijs. De leverancier wil een X bedrag hebben en wij hebben daar een ander bedrag bij. Het bedrag dat de leverancier wil, ten opzichte van het aantal bewoners, kan ik niet verantwoorden aan alle inwoners van Doesburg.' Hoe dan ook garandeert ze dat de bewoners maaltijden krijgen.

Gezamenlijk eten

De lokale afdeling van de SP is bang dat bewoners misschien helemaal niet meer gaan eten. SP-raadslid Nicole Hammink: 'De emoties zijn hoog opgelopen. De bewoners eten niet als ze alleen zijn, ze hebben geen magnetron of weten niet hoe deze werkt en slaan daarom hun maaltijden in het weekend helemaal over. Als ze in hun eentje moet eten, eten ze misschien helemaal niet. Het gezamenlijk eten is ook een goede remedie tegen eenzaamheid.'

