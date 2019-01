Intensieve begeleiding voor inwoners Nieuw-Dijk

In Nieuw-Dijk is dinsdag officieel het proefproject 'Maak de burger meester' van start gegaan. Het project is een initiatief van de inwoners zelf. Dorpsbewoners kunnen wekelijks met allerlei vragen over zorg, vervoer, wonen en welzijn terecht in het dorpshuis waar een klein team van deskundigen vrijwel direct tot actie kan overgaan.

Het idee is oorspronkelijk afkomstig uit Denemarken, waar het al tien jaar in de zorg wordt toegepast. Dat betekent dat bij elke hulpvraag wordt gekeken naar de wens en de behoefte van de burger en hoe deze weer kan leren zichzelf te helpen. Het bleek te werken: de mensen werden blijer en gelukkiger en de afhankelijkheid van zorg nam af.

Zelf de regie

In Nieuw-Dijk is deze Deense aanpak meegenomen in 'Maak de burger meester'. Daarbij kunnen inwoners elke week terecht met allerlei soorten vragen bij een klein team - het informatiepunt - waar iemand van de gemeente in zit, een welzijnsmedewerker en een buurtverbinder uit het dorp zelf. Het doel is om mensen met een vraag zo snel mogelijk verder te helpen en de vraag ook te beantwoorden.

'We hebben korte lijntjes en dat scheelt', zegt initiatiefnemer Ceciel Raben. De eerste vragen zijn al 'beantwoord'. Zo is er een initiatief opgestart waarbij inwoners wekelijks samen kunnen eten in het dorpshuis en is er een wandelclubje gevormd omdat iemand met de vraag kwam hoe hij meer kon bewegen. 'We helpen de inwoners op weg, maar uiteindelijk pakken ze zelf de regie weer terug en kunnen wij met de volgende vraag aan de slag.'

Onderzoek

Volgens Raben is het zeker in deze tijd belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 'En als ze dingen kunnen blijven doen die ze leuk vinden of als wij ze daarbij kunnen helpen, is dat natuurlijk helemaal mooi.'

'Maak Nieuw-Dijk meester' is vooralsnog een proef en loopt in eerste instantie een jaar. De gemeente Montferland ondersteunt het project. Daarnaast loopt er een onderzoek van de Radboud Universiteit over de proef.