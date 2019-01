Provincie weet niets over extra gaswinning Bommelerwaard

Vermillion won de afgelopen acht jaar voor 148 miljoen kubieke meter aan gas. Volgens het CDA moet dat worden uitgebreid naar een miljard in de komende twaalf jaar. Maar daar zegt gedeputeerde Bea Schouten niet van te weten: 'Ik heb in 2016 met hen de afspraak gemaakt dat als er ontwikkelingen zijn binnen hun vergunning, dat ze ons informeren. Dat is nu niet gebeurd.'

Het Rijk buigt zich over een aanpassing in de vergunning. Vermillion zelf wil daar nog niet inhoudelijk op reageren. 'Om niet op de zaken vooruit te lopen en geen onrust te veroorzaken.'

Schouten maakt zich nog geen zorgen over de plannen. 'Alles wat er in de bodem gebeurt, baart mensen die daar wonen zorgen, juist vanwege wat er in Groningen gebeurd is. Ik word nu geconfronteerd met iets waarvan ik nog niet de impact weet. Dat wil ik eerst weten en dan wil ik mij pas zorgen gaan maken.'

Het CDA in Gelderland is faliekant tegen de uitbreiding. ‘De minister is de gaswinning in Groningen aan het afbouwen. Dat kan niet betekenen dat andere gebieden zoals de Bommelerwaard die terugloop moeten gaan opvangen. We moeten terug naar minder gas, niet naar meer', aldus Statenlid Engelina van Steenbrugge.

De gemeente Zaltbommel waar Brakel en Poederoijen onder vallen wil nog niet inhoudelijk reageren.