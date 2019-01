8 jaar cel en tbs geëist voor moord met 91 messteken

De 23-jarige K. zou 91 keer op Van Hal hebben ingestoken. Het slachtoffer en de verdachte waren bekenden van elkaar. Ze leerden elkaar kennen via een homoseksuele datingsite en zagen elkaar meerdere keren voorafgaand aan de moord.

Geen verkrachting

K. wilde bij het slachtoffer verblijven, maar naar eigen zeggen vroeg Van Hal een wederdienst in de vorm van seksuele handelingen. De verdachte stelde in de rechtbank dat hij gedrogeerd en verkracht is, maar de officier van justitie zei dat hier geen enkel bewijs voor is in het dossier. Ook uit gesprekken met mensen in de omgeving van het slachtoffer blijkt dat dit niet in het profiel van Van Hal past.

De officier stelde dat K. planmatig te werk is gegaan. In de uren voor het weerzien met Van Hal kocht hij een messenset bij Action. Na aankomst in zijn flat doodde hij zijn slachtoffer binnen een half uur, iets dat volgens psychologen onaannemelijk maakt dat de verdachte binnen het tijdsbestek van een halfuur in een complete psychose zou zijn geraakt.

Verdachte belde zelf 112

Na de dodelijke steekpartij belde K. zelf 112. Hij stelde zijn 'verkrachter te hebben vermoord' en zei 'ik wil naar de gevangenis'. Bij aankomst droeg de verdachte geen kleren en zat hij onder het bloed. Ook het slachtoffer werd geheel ontkleed aangetroffen.

Uit onderzoek van een psycholoog bleek dat de verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. De kans op herhaling is dan ook groot.

Hulpdiensten rukten op woensdagavond 8 augustus massaal uit na een melding van een steekpartij aan de Kortlandplaats in de Arnhemse wijk Elderveld. Ze troffen een dode man aan op straat. In zijn flat werd de 23-jarige verdachte aangehouden.

