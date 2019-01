Elburg, het walhalla voor carnavalsverenigingen

Het begon allemaal als hobby. Gusta Hofman maakte kleding voor haar eigen carnavalsvereniging. Toen ze een keer een cape op Marktplaats zette, waren de reacties overweldigend. Ze groeiden uit hun atelier bij huis en belanden op het industrieterrein. Samen met dochters en man Joop runt Gusta het bedrijf.

Bekijk hier de reportage. (Tekst gaat verder na de video)

In de speciale ontvangstruimte komen de prinsen met hun gevolg langs om kleding door te passen. Het bedrijf maakt geen kleding voor het 'gewone volk', alleen de hoge heren kunnen hier terecht. 'Als zoiets handwerk is, dan wordt dat ook veel te duur. Dat wordt China-werk zeg maar', aldus Joop, die zijn specialiteit vooral vindt in het maken van de prinsenkettingen, onderscheidingen en scepters. Zo heeft ieder zijn rol bij het bedrijf.

Homoprins

Bijzondere herinneringen heeft Joop aan het pak dat zij een aantal jaar geleden maakten voor carnavalsvereniging CV De Oelewappers uit Zwolle. 'Dat was een homoprins. Hij had opdracht gekregen van de vereniging om niet te veel roze te dragen. Je kunt het op de foto's niet goed zien, maar hij heeft een soort jurkje aan en in de plooi is het helemaal roze. Op het moment dat die man dan beweegt is het hele pak roze, dat vond ik geweldig.'