Hoge nood? Mogelijk gratis naar wc in Nijmeegse horeca

In Nijmegen komt mogelijk een netwerk van horecagelegenheden die mensen met hoge nood gratis naar het toilet laten gaan. Dat zegt wethouder Bert Velthuis bij de evaluatie van het 'Handboek Nijmegen toegankelijk'. Het komend jaar laat hij uitzoeken of zo'n netwerk in navolging van Rotterdam een goede oplossing is voor het kleine aantal openbare toiletten in Nijmegen.

De deelnemende horecagelegenheden geven dan met behulp van een sticker aan dat mensen bij hen naar de wc mogen, zonder dat ze verplicht een consumptie hoeven te gebruiken.

'Ieder toiletbezoek kost nu 300 euro!'

Fijn voor mensen met plasproblemen en veel goedkoper dan het uitbreiden van de drie openbare toiletten en twee urinoirs die er nu zijn in de Waalstad. Wethouder Velthuis: 'Omdat die toiletten maar zo weinig gebruikt worden, kost ieder toiletbezoek 300 euro!'

De wethouder laat nu uitzoeken of er een dekkend netwerk te maken is van deelnemende horecagelegenheden. 'Dat moet natuurlijk wel over de hele stad zijn. Het heeft geen zin als er vijf cafés meedoen die naast elkaar liggen.'.

Het 'Handboek Nijmegen toegankelijk' werd eind 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Doel is om de Waalstad toegankelijk te maken voor ouderen en mensen met een beperking zoals rolstoelers of blinden en slechtzienden.

'Je wilt geen overbelichte stad'

Volgens de evaluatie door onder anderen mensen uit de doelgroep, is Nijmegen al goed op weg. Maar volgens wethouder Velthuis blijft het moeilijk om het iedereen naar de zin te maken. 'Openbare verlichting blijft bijvoorbeeld een controversieel punt. Enerzijds wil je geen overbelichte stad, maar anderzijds weet je dat slechtzienden juist gebaat zijn bij veel verlichting.'

Er is volgens Velthuis al een hoop gebeurd, zonder dat iedereen daar erg in heeft. 'Neem nou de bankjes in bushokjes. Daar zijn leuningen bij gemonteerd wat nauwelijks duurder is, maar waardoor mensen die slecht ter been zijn makkelijker kunnen opstaan.'

Fietsen op de looproute

Een ander voorbeeld: de geribbelde stenen die slechtzienden de juiste looproute aangeven. Bij de vernieuwing van de ringstraten in het centrum zijn die routes al aangebracht. Al ziet Velthuis wel een praktisch probleem. 'Die geribbelde stenen zijn dicht tegen de gevels aangebracht, maar daar worden ook vaak fietsen tegen geparkeerd.'