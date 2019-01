Gloednieuw bezoekerscentrum Hoge Veluwe vol in aanbouw

De bouw van het Kröller-Müller Museum in 1935 was de laatste grote bouwactiviteit in het park. De bestaande bebouwing was volgens de parkdirectie verouderd en niet meer geschikt voor de ongeveer 600.000 bezoekers die elk jaar naar de Hoge Veluwe komen. De nieuwe, duurzame bebouwing is opgetrokken uit lichte houtsoorten die passen in de natuurlijke omgeving. Er komt meer ruimte voor interactieve educatie. Ook de collectie van het ondergrondse museum Museonder krijgt een opfrisbeurt.

Voor de nieuwbouw moest het bekende parkrestaurant De Koperen Kop gesloopt worden. Op die locatie is inmiddels al een veel groter gebouw de grond uit gekomen. 'Het is een erg strak schema, half juni moet alles af zijn, maar we zijn goed op weg', laat een woordvoerder van het park weten. Naast een restaurant komen er ook meerdere zalen in het pand en zal er in de centrale hal een balie kunnen waar bezoeker met vragen terecht kunnen.

Nieuwe naam?

Het nieuwe gebouw gaat voorlopig nog door het leven als het 'Landhuis'. Er is een wedstrijd uitgeschreven onder bezoekers om een naam voor het nieuwe gebouw te verzinnen. Die nieuwe naam wordt binnenkort uit de inzendingen gekozen.

Cornielje

Woensdag mochten genodigden een exclusief kijkje nemen in het pand. De bouw ervan begon vorig jaar. De ernstige zieke en uittredende Cornielje vervulde één van zijn laatste officiële optredens als commissaris van Koning in Gelderland. In zijn functie is hij altijd nauw betrokken geweest bij de het park.

