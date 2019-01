Kota Radja staat in Top 41 aller tijden van Aziatische Restaurants

Deze lijst is samengesteld door Benno Renaud van Asia Gastronomica. Renaud heeft de afgelopen 18 jaar de Aziatische keuken in Nederland gepromoot. Zijn missie was de Aziatische keuken in het algemeen en de Aziatische Top horeca in het bijzonder onder de aandacht te brengen.

Met ingang van dit jaar is Renaud hiermee gestopt en tot besluit van zijn jarenlange inzet heeft hij de Top41 samengesteld. Renaud schreef over zijn laatste bezoek aan het restaurant dat zijn reis vanuit de Randstad naar Hattem meer dan de moeite waar was. Kota Radja schrijft op Twitter enorm trots te zijn op de vermelding in de Top41.