Stuw Driel woensdag open door regen in Duitsland

'Het heeft heel veel geregend in Duitsland en dat komt vroeg of laat onze kant op', zegt woordvoerder Christel Holleman. Het water is bij Lobith op dit moment 10 meter. 'Het lijkt erop dat het de komende dagen zo blijft of zelfs hoger wordt. Dat is te hoog en daarom openen we de stuw.'

Volgens Holleman is het heel gewoon dat de stuw opengaat. 'Daar is hij tenslotte voor. Normaal gesproken houdt de stuw bij Driel water tegen, zodat er voldoende zoet water naar het IJsselmeer blijft gaan. Maar gemiddeld is de stuw drie maanden in het jaar open.' Hoelang de stuw openblijft, hangt af van de vraag hoe snel het waterpeil weer zakt. Zodra het onder de 10 meter bij Lobith komt, zal de stuw sluiten.

Zie ook: Stijgend water in de Rijn: waterschap 'begeleidt' rivier