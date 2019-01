Jubileumvlag van Terborg600 gepresenteerd

'Het is de skyline van Terborg', aldus René Salden, lid van het comité Terborg600. 'Daar hebben we bewust voor gekozen, want we willen laten zien wie we zijn.' De vlag is ontworpen in de kleuren van het wapen van het stadje; geel en blauw. 'We hopen de vlag in heel Terborg bekend te maken en dat heel veel mensen de vlag gaan kopen, net zoals de Kermisvlag van Terborg. Hij is hetzelfde formaat. Dus hij is perfect te gebruiken als je al een vlaggenmast hebt.' De opbrengst van de vlag wordt gebruikt voor de festiviteiten in het jubileumjaar. 'Dat zijn er heel veel, dus daar hebben we geld voor nodig', aldus Salden.



De eerstvolgende activiteit in het kader van het jubileumjaar is de opening van het feestjaar. 'Dat is op de naamdag van Sint Joris, in april', aldus Salden. 'Van te voren zijn we nog heel druk met het organiseren van allerlei dingen samen met de inwoners van Terborg.'