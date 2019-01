Nederlands Openlucht Museum zoekt tulpenbolleneters voor project

De tentoonstelling 'Gruwelijk lekker' gaat over smaken door de eeuwen. Nu kun je je afvragen of het eten van bloembollen nu echt lekker was, maar dat was natuurlijk meer een kwestie van geen keus. 'We willen graag van de mensen horen hoe het smaakte en hoe het werd klaar gemaakt om het enig sinds lekker te maken.'

Hongerwinter

Het is de bedoeling dat de bezoekers tijdens de tentoonstelling smaken door de eeuwen heen aangeboden krijgen op verschillende plekken: 'We gebruiken hiervoor verschillende tijdvakken voor zoals boeren en jagers, de Romeinen en dus ook ten tijden van de Tweede Wereldoorlog. We zouden hiervoor graag in contact willen komen met de mensen die de hongerwinter hebben meegemaakt waarin het eten van tulpenbollen aan de orde was', aldus van Dam.

Heeft u Tulpenbollen moeten eten en weet u nog wat er nodig was om dit bereiden? Laat het de redactie van Gelderland helpt weten via www.gelderlandhelpt.nl