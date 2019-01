De Hartenberg viert 50-jarig bestaan in nieuw jasje

Op 20 mei 2019 is het precies 50 jaar geleden dat prinses Margriet woonzorgpark De Hartenberg in Wekerom officieel opende en dus viert de organisatie van ’s Heeren Loo feest samen met cliënten, hun familie, vrijwilligers, medewerkers en alle anderen die zich betrokken voelen.

De Hartenberg stelt maandag in een persbericht trots te zijn op waar ze na 50 jaar staan en hoe ze dagelijks werken aan een inclusieve samenleving. 'Vandaag de dag doen mensen met een verstandelijke beperking volop mee in de samenleving. Ook op De Hartenberg leveren bewoners een actieve bijdrage in hun wijk. En genieten ook bezoekers van al het moois dat De Hartenberg te bieden heeft', vertelt de organisatie.

Nieuw uiterlijk voor ’s Heeren Loo

Dat mensen met een verstandelijke beperking nu volop meedoen, komt volgens regiodirecteur Anke Visserman ook terug in de nieuwe huisstijl die ’s Heeren Loo maandag landelijk heeft gelanceerd. 'In het nieuwe logo staat de relatie tussen de cliënt, verwant en zorgprofessional symbolisch weergegeven; zij houden elkaar samen vast en vormen één geheel met ieder zijn eigen kleur en nuances.' Visserman stelt dat het personeel hard werkt om de dromen en wensen van de bewoners te realiseren. 'Zorgprofessionals werken hiertoe intensief samen met cliënten en hun verwanten. Deze samenwerking is het kloppend hart van onze organisatie. Dit wilden we ook graag terugzien in ons logo.'

Met de nieuwe huisstijl wil ’s Heeren Loo haar zichtbaarheid en herkenbaarheid verder vergroten. Dit is van belang om het onderscheid te maken in een zorgmarkt met vele aanbieders. Visserman: 'We willen mensen met een beperking, hun ouders en naasten een helder beeld geven over onze ondersteuning. Er is zoveel mogelijk; ondersteuning thuis, logeren, dagopvang, wonen en werken in een gewone woonwijk of op een woonzorgpark. Ons aanbod blijkt nog niet altijd bekend te zijn. Ook willen we graag zorgprofessionals beter laten kennismaken met ’s Heeren Loo en hen laten zien wat voor mooi en uitdagend werk zij bij ’s Heeren Loo kunnen doen.'