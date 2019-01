Zingende Postbode uit Apeldoorn krijgt eigen documentaire

Al toen hij zestien jaar was trad Andy op met namen als Imca Marina en Het Cocktail Trio, maar begin jaren tachtig brak hij zelf door met zijn nummer 'Ik mis je'. Een periode voor Andy waar hij met warme gevoelens aan terug denkt:' Het was de mooiste tijd van mijn leven'.

Zingende Postbode

Andy werkte in de jaren 80, toen hij 'Ik mis je' uitbracht, als postbezorger in Apeldoorn. Toen hij geïnterviewd werd door iemand van de Apeldoornse krant over zijn muziek werd er aan hem gevraagd of hij voor de foto in zijn werkkleding wilde poseren: 'Ik had mijn pak aan getrokken en mijn pet opgezet en stond daar met mijn fiets aan de hand', vertelt Andy. En zo was zijn artiestennaam geboren en werd hij bekend als de Zingende Postbode.

Uit Beeld

Hoewel de naam zingende postbode mensen wellicht doet vermoeden dat hij al zingend bij de mensen aan de deuren kwam, was dat te mooi om waar te zijn. Het was alleen zijn artiestennaam: 'Ik heb heel lang post rond gebracht, maar niet zingend', lacht Andy.

Nadat zijn manager Dick de Nijs overleed verdween Andy ook als zanger uit beeld: 'Ik heb nog wel wat platen uitgebracht, maar nooit echt succes meer gehad. Toch treedt hij naast zijn werk bij de post, waar hij inmiddels 40 jaar werkt nog steeds op: 'Ik zing van alles van Hazes tot Bauer maar mijn voorkeur gaat uit naar nummers van toch mijn grote held Elvis'.

Comeback

Op de vraag of Andy nog weleens droomt over een comeback, Is hij duidelijk: 'Ik treedt nog steeds met veel plezier op en ik heb mij opgegeven voor de 'The Voice Senior'. Ik heb nog niks gehoord, wellicht gaat het niet door. Maar ik heb toch niks te verliezen'.

Materiaal gezocht

Door 'Ik mis je' werd Andy gevraagd om op te treden in verschillende programma's van Op Volle toeren met Chiel Montagne tot aan Nederland Muziekland: 'Er zijn duizenden mensen die mij hebben zien zingen en optreden, laat staan foto's hebben gemaakt. Ik zou het leuk vinden om dit materiaal in handen te krijgen. Het gaat niet om de kwaliteit, maar meer om de herinnering van verdorie hier ben ik ook nog geweest.

Heeft u nog wat materiaal voor de documentaire over Andy de Zingende Postbode op zolder liggen ? Ga dan naar www.gelderlandhelpt.nl