'Brexit zonder deal slecht voor Gelderse economie'

'Heel spannend', zo omschrijft Fons de Zeeuw het grote Brexit-debat dinsdagavond in Groot-Brittannië. In dat debat moet duidelijk worden of het Lagerhuis instemt met de deal om uit de Europese Unie te stappen.

De Zeeuw is manager International van Oost NL, een ontwikkelingsmaatschappij die onder meer in opdracht van de provincie Gelderland werkt. De Brexit staat hoog op de agenda vanwege de gevolgen voor de Gelderse economie. 'Ik ben bang dat de deal van Theresa May (de premier) het niet gaat halen. Dan is er een grote kans op een Brexit zonder deal, dat is niet goed voor Gelderland.'

Vooral vanwege de invoerheffingen en de administratieve rompslomp. De Brexit raakt een aantal grote industrieën in Gelderland. 'De maakindustrie in de Achterhoek, logistieke sector en de agrariërs', somt De Zeeuw op. 'Met een deal wordt het een gereguleerde Brexit. Dan is er een periode van twee jaar waarin de huidige situatie van kracht is zonder invoerheffingen. Dat geeft duidelijkheid voor ondernemers.'

48 Gelderse bedrijven

Exacte aantallen van wat Gelderland naar Groot-Brittannië exporteert heeft Oost NL niet. Het Verenigd Koninkrijk is qua grootte de derde exportpartner van Nederland. Toch is er ook een andere kant, Britse bedrijven die overwegen de oversteek te maken naar het vaste land. Misschien wel naar Gelderland. 'Daar zit een kans, we zijn op dit moment met 48 Britse bedrijven in gesprek. We hebben een man in Londen, die blijft ook nog de komende twee jaar. Die bedrijven overwegen naar Europa te komen en zien Gelderland als een reële optie.'

Maar wachten ook die bedrijven niet tot er duidelijkheid komt over hoe de Brexit er uit gaat zien? 'Die kans is wel groot, dat er knopen worden doorgehakt als er duidelijkheid komt. Maar het blijft een beetje koffiedik kijken, zeker als de deal vanavond wordt weggestemd.'