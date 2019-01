App maakt solliciteren maken

In de 'SDOA Werkt'-app zijn onder andere de actuele vacatures in de regio Achterhoek te vinden waarop werkzoekenden makkelijk en snel kunnen reageren. Ook worden interessante evenementen als banenmarkten en speeddates aangekondigd. En is er onder andere nuttige informatie over werk en inkomen, de SDOA en het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSPA) te vinden. De app 'SDOA Werkt' is vanaf vandaag makkelijk te downloaden via de Google Play Store en de Apple App store.

Directeur Theo Beijer: 'Ik ben blij dat we met deze app het solliciteren voor werkzoekenden makkelijk en sneller kunnen maken. Met name onze cliënten willen we hiermee sneller aan werk helpen. En cliënten die daarbij hulp nodig hebben, kunnen uiteraard bij ons terecht.'

Cliënten SDOA

Speciaal voor cliënten van de SDOA zijn persoonlijke zaken rond uitkering, sollicitaties en werk in de app opgenomen. Zo kunnen ze ook makkelijk en snel zien wanneer de inkomstenformulieren ingeleverd moeten worden en de uitkeringen worden betaald.