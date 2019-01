Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Bram Grandia

Luister hier naar het fragment

Afgelopen zondag waren twee homoseksuele kennissen bij ons op bezoek. We spraken over de moeder van een van hen die hun homoseksualiteit niet accepteerde. We hadden het over de pijn van het niet geaccepteerd worden door je ouders.

Ik dacht terug aan mijn laatste IKON-pastoraatsdienst in 2013 vanuit de Dorpskerk in Rheden. De voorzitter van de Rhedense kerkenraad –zelf homo getrouwd met een predikant die ook homo is- had me gevraagd iets te zeggen over de uiting van Paus Benedictus dat homoseksualiteit afvalligheid van de menselijke natuur is en een gevaar voor de wereldvrede. Die uitspraak had hem diep gekwetst. Ik heb er in mijn uitleg kritisch op gereageerd. Na afloop van de dienst zat ik aan de telefoon om reacties van luisteraars te beantwoorden. De eerste die belde was een oudere vrouw. Ze bedankte me voor de dienst. Ze vertelde hoe haar zoon op een zondagmorgen naar haar toe gekomen was en haar vertelde dat hij homoseksueel was. Zij had een fles rode wijn ontkurkt en twee glazen vol geschonken. Ze pakte het Liedboek voor de Kerk en las het lied van Huub Oosterhuis voor: ” De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen.” Vervolgens klonk ze op haar zoon. Dat verhaal ontroerde me. Het uit de kast komen als een nieuwe geboorte, bevestigd door de moeder. Direct daarna belde een man die mij vertelde dat hij dank zij de EO genezen was van zijn homoseksualiteit. Een groter tegenstelling in reacties is nauwelijks denkbaar.

Nu is daar de Nashvilleverklaring, overgewaaid uit Nashville Tennesee, helaas zonder de vrolijke klanken die ik associeer met Nashville. Het is een verklaring vol geharnaste stellingen tegen homoseksualiteit. Die stellingen komen keihard aan bij homo’s, lesbiennes, transgenders en biseksuelen en niet alleen bij hen. In Trouw lees ik het gesprek met een vrouw die zegt: ‘Vandaag heeft een van mijn vriendinnen alle boeken uit de kast gegooid van de dominees die op het lijstje van ondertekenaars staan. Dat vind ik een prima reactie. Als je in en door de kerk waartoe je behoort veroordeeld wordt in je diepste mens zijn, wordt het tijd om op te stappen, de kerkdeur hetzij stil, hetzij met een dreun achter je dicht te doen om vervolgens op zoek te gaan naar een kerk waar je meer dan welkom bent. Een kerk waarin het anders toe gaat, een kerk waarin gepreekt wordt dat Gods liefde jou zoals je bent je accepteert, omdat zoals Paulus zegt er in Christus geen Joden of Grieken, geen slaven of vrijen, geen mannen of vrouwen –Ik zou er vandaag aan willen toevoegen : geen homo’s of hetero’s meer zijn (Galaten 3:28). U bent allen één in Christus. Anders gezegd, in Christus worden die verschillen niet meer tegen elkaar uitgespeeld. Wees welkom aan de eucharistie of aan de Tafel van de Heer zoals je bent. Het wordt tijd om vrij te zijn, niet langer geknecht door verklaringen van dominees die precies weten hoe God over jou als afwijker denkt.

Er zijn deze week scherpe, heel scherpe reacties geweest op de Nashvilleverklaring. Ik vond die van Sigmund in de Volkskrant van afgelopen donderdag heel mooi: Sigmund vraagt of God het eens is met de Nashvilleverklaring? Ik heb er een beetje spijt van, zegt God, ik ben niet helemaal met mijn tijd meegegaan, geloof ik. Klopt zegt Sigmund. Hij gooit de verklaring weg, draait zich om en zegt ‘Witte oude man’. ‘Dat heb ik gehoord’, zegt God. Dat is humor waarvan ik houd. Als gevraagd wordt ‘mag het wat zachter’ denk ik niet in de eerste plaats aan de reacties op de Nashvilleverklaring, maar vooral aan de toon van de verklaring zelf.

In Rheden zingen we vanmorgen in de Dorpskerk het lied van Sytze de Vries:

“Ongestraft mag liefde bloeien vrijuit zoeken naar de zon

Liefdes loop verdraagt geen boeien:

laat haar stromen als een bron!”