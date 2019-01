Laatste inlichtingen-spion overleden

De laatste spion van het Bureau Inlichtingen, Bram Grisnigt, is afgelopen vrijdag 11 januari overleden. De geheim agent die vanwege zijn spectaculaire avonturen in de Tweede Wereldoorlog ook wel de Nederlandse James Bond werd genoemd overleefde vijf concentratiekampen. Hij wilde geen held genoemd worden omdat hij zei niets te kunnen betekenen zonder hulp van allerlei andere verzetsmensen.

Grisnigt wilde als 18-jarige naar Nederlands-Indië om van daaruit de strijd met de Duitsers aan te kunnen gaan. Dat liep anders, via een mislukte fietstocht door Frankrijk en omzwervingen op zee komt hij per boot via Canada in Engeland aan en is zo eigenlijk een officieuze Engelandvaarder. Hij doet ruim anderhalf jaar over de levensgevaarlijke reis. Onderweg overleeft de latere spion onder meer een torpedo-aanval.

Met zender naar bezet Nederland

In Londen wordt hij opgeleid als radiotelegrafist en in 1943 wordt hij met een andere Nederlandse spion, Peter Hoekman, gedropt in de buurt van Boxmeer. Met zijn zendapparatuur geeft hij informatie door aan het Bureau Inlichtingen en via BI aan de Engelse geheime dienst. Zijn partner wordt eind 1943 door de Duitsers doodgeschoten.

Bram Grisnigt (foto Verzetsmuseum)

Gepakt door de peilwagen

Grisnigt zelf wordt in februari 1944 door de peildienst van de SD gevonden en wordt door de Gestapo gemarteld. De spion overleeft en wordt in april 1945 door de Russen uit concentratiekamp Ravensbrück gehaald. De oud-geheim agent heeft zich na de oorlog diverse keren ingezet voor monumenten en gedenkplekken voor verzetsmensen. Hij verzorgde de laatste jaren zijn vrouw die twee weken voor hem overleed. Bram Grisnigt werd 95 jaar oud.