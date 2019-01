Besluit recreatie buitengebied Lochem in wachtkamer

Het college van burgemeester en wethouders moet de gevolgen van een amendement dat op tafel ligt eerst onderzoeken voor er een besluit genomen kan worden.

Het plan

Er wordt al jaren gesproken over de ondernemer aan de Klein Dochterense Schooldijk. Het college van burgemeester en wethouders wil de woonbestemming die op het perceel ligt veranderen in een recreatieve bestemming voor 8 recreatie-eenheden. De woning die op het perceel ligt wordt dan een bedrijfswoning.

In het verleden had de ondernemer al diverse vormen van recreatie op zijn erf. De afgelopen jaren is er al meerdere keren gehandhaafd en zijn er ook boetes uitgedeeld. Mediation tussen de initiatiefnemer en de buurt heeft niets opgeleverd. De raad vond het maandagavond een ingewikkelde discussie. 'Dit hele verhaal geeft een vreemd onderbuikgevoel', zegt Hamp Harmsen van D66.

Sympathie raad voor bezwaren omwonenden

De politiek probeert met twee amendementen het voorstel te wijzigingen. De PvdA en het CDA willen dat het plan helemaal van tafel gaat, omdat overlast voor omwonenden alleen maar zal toenemen. GroenLinks, D66 en Meedenken met Lochem (MmL), willen dat het aantal recreatiewoningen wordt verminderd, van 8 naar 6. Hiermee verwachten ze dat de overlast zal verminderen.

'Het is een ultieme poging om de angel er uit te halen, meer kunnen we niet als raad', zo licht Bernhard Aiking van GroenLinks zijn amendement toe. 'Maar de buurt is hier niet mee geholpen en ook de initiatiefnemer gaat niet akkoord met dit voorstel', zegt Marja Eggink van Gemeentebelangen Lochem.

Consequenties onderzoeken

Voordat de amendementen en het raadsvoorstel in stemming worden gebracht moet het college eerst onderzoeken wat de consequenties zijn van het amendement van GroenLinks, D66 en MmL en wat de juridische gevolgen zijn. Zowel de omwonenden als de initiatiefnemer moeten dus nog even wachten.

'Ik ga met mixed feelings naar huis', zegt Wilfred Ossewaldt, één van de omwonenden. 'Ik had liever gezien dat er linksom of rechtsom een besluit was genomen, want dan weten we waar we aan toe zijn en kunnen we naar de rechter.'

