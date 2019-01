Krantenbezorger Jan (79) viel met fiets en al in sinkhole, maar maakte gewoon zijn werk af

'Het gaat goed hoor. Ik heb er niets aan over gehouden. Alleen een nat pak', vertelt Jan tegen Omroep Gelderland. De krantenbezorger reed maandag in alle vroegte over de Jacob Catsstraat toen hij een plas water zag.

'Voor ik het wist reed ik in een gat en viel ik over het stuur heen. Ik had niet eens tijd om te schrikken.' Gezien het vroege tijdstip was Jan helemaal op zichzelf aangewezen. 'Ik was heel blij dat het mij lukte er zelf uit te komen en de fiets uit het gat te trekken.'

Ronde 'gewoon' afgemaakt

Maar in plaats van hulp te vragen of naar huis te rijden, maakte Jan zijn wijk af. 'Ik had nog maar zeven kranten, die heb ik nog rondgebracht.' Na thuiskomst en een warme douche besloot de bezorger toch maar droge kranten op te vragen en die alsnog te bezorgen. 'Anders hadden de mensen een natte krant.'

Zijn werkgever, Evelien Roelofsen, roemt de inzet van Jan. 'Dat hij zijn ronde gewoon afmaakt, is natuurlijk heel tof. Maar hij doet zijn werk altijd goed', zegt de distributeur. 'Maar natuurlijk waren wij ook erg geschrokken, we hebben hem meteen een bloemetje gebracht. Later hebben we er nog wel om kunnen lachen samen.'

05.15 uur

Sinkhole of niet, Jan stapt dinsdag om 05.15 uur gewoon weer op de fiets om zijn 130 kranten te bezorgen in Barneveld. 'Ik doe het graag en het is gezond. Mij krijgen ze na negentien jaar niet zomaar van de fiets.'

