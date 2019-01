VIDEO: Zo viel de politie een drugswoning in Duiven binnen

Bekijk hier de inval en de werkwijze van de politie: (Tekst gaat verder na de video)

In de slaapkamer troffen agenten vrijwel direct na binnenkomst een aanzienlijke hennepkwekerij aan. Op de zolder van de rijtjeswoning stond een hennepkwekerij in aanbouw. Beneden wisten de bewoners al dat er geen ontkomen meer aan was. Ze zijn direct aangehouden.

Snel geld verdienen

Zeker drie keer per maand valt de politie in Oost-Nederland ergens een woning of een bedrijf binnen om een hennepkwekerij op te rollen. Steeds vaker worden de plantjes op zolders of in kelders verbouwd om snel geld te verdienen.

'Levensgevaarlijk', zegt de politie vanwege de meestal ondeugdelijke elektrische installaties. En bovendien zie je dat op deze manier de onderwereld steeds actiever wordt in de bovenwereld. Een vorm van criminaliteit die de politie en burgemeesters keihard willen aanpakken.

Woning vrijwel zeker kwijt

Het echtpaar uit Duiven raakt hun woning kwijt. Ze kunnen bovendien op naheffingen rekenen van de woningbouw, politie en elektriciteitsmaatschappij.

