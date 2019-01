Zangeres Lakshmi legt haar ziel bloot in theater: 'ik wil eerlijk zijn over mijn struggles'

Singer-songwriter Lakshmi voelt zich in het theater als een vis in het water. Haar eerste theatervoorstelling 'Adem' zal dan ook zeker niet haar laatste zijn. Een heel persoonlijke voorstelling waarin ze, naast haar muziek, ook veel vertelt over haar eigen onzekerheden.

Lakshmi Swami Persaud – haar vader is Surinaams-Hindoestaans - werd geboren en groeide op in Wijchen, maar daar heeft ze geen goede herinneringen aan. ‘De basisschool vond ik een hel'. zegt de zangeres nu. 'Ik paste daar niet in dat dorp. Ik was anders en dan val je snel op.’ Op 14-jarige leeftijd gaat ze al op kamers in Nijmegen wonen. Daar voelt ze zich wel thuis. ‘Ik woon nu al jaren in Haarlem, maar Nijmegen voelt nog steeds heel erg als thuis. Ik zeg ook nog altijd dat ik uit Nijmegen kom en niet uit Wijchen.’

Voor het eerst staat ze dit seizoen met de voorstelling Adem in theaters in heel Nederland. En ze vertelt daarin open dat het leven lang niet altijd alleen maar leuk is. ‘Dat vond ik best heel spannend, want ik wil niet dat mensen zich oncomfortabel voelen. Ik vertel bijvoorbeeld dat ik 60 stemmen in mijn hoofd heb en daardoor heel tegenstrijdige kanten heb. Ik ben vaak heel onzeker. Dat soort dingen vertel ik op het podium. Aan wildvreemde mensen. Ik dacht af en toe echt: waarom doe ik dit? Maar ik wil eerlijk zijn over mijn struggles. Mensen denken dat het altijd goed gaat, dat is de norm tegenwoordig. Maar dat vind ik nep. En ik merk dat dat juist is wat ik terug hoor van mijn publiek: dat ze het herkennen. Dat vind ik tof.’

Het theater was een gouden greep voor Lakshmi. ‘Ik kan hier veel meer kwijt; concertpubliek is toch anders. Als er een rustig nummer is gaan mensen een biertje halen en er doorheen staan lullen. Theaterpubliek is veel meer gefocust.’ Het theater voelde ook direct vertrouwd. ‘Ik heb vroeger aan ballet gedaan en ik vond het altijd al en nog steeds een magische plek.’

Lakshmi is op de volgende data te zien in onze provincie:

20-01 Theater & Congrescentrum Hanzehof - Zutphen

22-02 Pottheater - Arnhem

21-03 Theater de Poorterij - Zaltbommel

28-03 Theater ’t Mozaiek – Wijchen