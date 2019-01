Boeren kunnen weer sproeien als ze willen

Het verbod werd vanwege de extreme hitte en droogte op 2 juli ingesteld, omdat de grondwaterstand erg laag werd. Daarna werd het verbod enkele keren verlengd.

Dat is nu niet meer nodig, oordeelt het waterschap. 'In de afgelopen tien weken is er ongeveer 150 millimeter neerslag gevallen. Daardoor zijn de grondwaterstanden in grote delen van het gebied gestegen. In de hoofdwatergangen is het waterpeil zo hoog mogelijk gehouden en inmiddels zien we dat op veel plaatsen weer wat water in beken en sloten staat.'

Zoveel mogelijk water vasthouden

Op de hogere zandgronden zijn de grondwaterstanden nog erg laag en is er nog steeds een tekort. 'Daarom blijft het nodig om zoveel mogelijk water vast te houden. Juist in de hoger gelegen watergangen is het aanvullend effect op het grondwater het grootst.'

Hoewel het grondwater nog niet overal weer op het normale peil is, is een onttrekkingsverbod niet meer nodig. Er valt namelijk geregeld regen en er wordt weinig water onttrokken, stelt het waterschap.