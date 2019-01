Vriendengroep uit Rheden in Oostenrijkse sneeuw: 'Het is niet normaal meer'

'We proberen soms een wandeling te maken, maar we zitten ook veel binnen. Dan doen we spelletjes en nemen we een drankje', vertelt John Farkas vanaf een berg tussen Westendorf en Brixen. De regio daar kampt met enorme sneeuwval. Wegen zijn onbegaanbaar en skipistes gesloten. 'Het is niet normaal meer. Er ligt gigantisch veel sneeuw.'

De vriendengroep gaat al zestien jaar met elkaar op wintersport, maar zoveel sneeuw hebben ze nog nooit gezien. Het lijkt erop dat het hier niet bij blijft. Ook maandagavond wordt er nog zo'n 30 centimeter sneeuw verwacht. Vanaf dinsdag zijn de voorspellingen positiever.



De eigenaar van het hotel waarin de groep verblijft, probeert met een grote trekker de weg enigszins sneeuwvrij te maken. Ook helpt de eigenaar met het lostrekken van auto's uit de grote sneeuwhoop.

Bekijk de video. Daaronder gaat de tekst verder.

Waarschuwingen genegeerd

Ondanks de vele nieuwsberichten en waarschuwingen, is de groep afgelopen zaterdag toch naar Oostenrijk vertrokken voor een week vakantie. 'We dachten dat het wel mee zou vallen. In Nederland overdrijven we namelijk vaak.' Eenmaal aangekomen was van overdrijven geen sprake. 'Ze hebben niets teveel gezegd', geeft Farkas toe.

De vriendengroep hoopt dat het vanaf dinsdag beter wordt. 'Dan zou de sneeuwval stoppen en gaan we hopelijk de zon zien.'

