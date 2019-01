Jong Oranje tegen Mexico in Doetinchem

Voor Jong Oranje is het duel tegen de leeftijdsgenoten uit Mexico de afsluiter van het voetbalseizoen. De ploeg speelde twee keer eerder tegen Jong Mexico. In 1978 won Jong Oranje met 1-0, in 1997 eindigde het duel tegen jonge Mexicanen in een doelpuntloos gelijkspel.

Het tijdstip van de wedstrijd op vrijdag 31 mei wordt op een later moment bekendgemaakt.



De Vijverberg is in ieder geval tot september 2019 de vaste thuisbasis van Jong Oranje. 'Het veld ligt er goed bij, de sfeer is goed en je moet ook niet in een te groot stadion spelen', zo liet Van de Looi eerder weten over een mogelijk langer verblijf in Doetinchem. 'Mijn voorkeur gaat hier naar uit.'