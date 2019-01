Actievoerders de straat op in Nijmegen: internationale aftrap Earth Strike

De nieuwe beweging is in het leven geroepen, omdat volgens de initiatiefnemers te weinig actie wordt ondernomen door overheden en bedrijven om de opwarming van de aarde af te remmen. Wereldwijd eist de beweging dat er internationale, doelmatige en bindende verdragen komen om de kap en de vernietiging van alle regenwouden en alle leefgebieden onmiddellijk stop te zetten. Ook willen ze dat corporaties en bedrijven verantwoordelijk worden gemaakt voor alle klimaat- en milieuschade die ze aanrichten. Daarnaast moeten alle broeikasgassen in 2030 zijn gehalveerd.

Jamie Grover is de drijvende kracht achter de mars in Nijmegen. We verzamelen ons op de Van Schaeck Mathonsingel en lopen dan naar het Stationsplein. Ik verwacht dat er ongeveer 100 mensen mee gaan lopen, maar het is lastig inschatten omdat veel partijen en organisaties zich aangesloten hebben', zegt hij in een reactie. Toch gaat het volgens Grover dinsdag nog niet direct om de opkomst. 'Dit is echt een aftrapmoment. Verderop in het jaar doen we dat nog een paar keer en uiteindelijk werken we toe naar een algehele staking op 27 september.'

De beweging ontstond op social media. 'Daar werd het idee geopperd om een internationale beweging op te zetten', zegt Grover. 'Daar heb ik me toen direct bij aangesloten. Hopelijk sluiten veel meer mensen zich aan.'