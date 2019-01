'Moe, gefrustreerd en uitgeblust', jeugdzorg wil 750 miljoen extra

De maat is vol voor jeugdhulpverleners Karine en Anita uit Gelderland. Ze lopen vandaag mee in een lawaaimars langs het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag.

‘Wij zijn gepassioneerde mensen die met gezinnen en kinderen willen werken’, zegt Anita boven het geluid van fluitjes en toeters uit. Ze werkt in de Jeugd GGZ in Doetinchem en maakt zich vooral zorgen over de gedetailleerde tijdsregistratie die alle hulpverleners moeten bijhouden.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

‘In plaats van hulp bieden zit ik zo'n acht uur per week achter de laptop om alles te registreren. Van autoritten en telefoongesprekken tot WhatsApp-contact: iedere minuut moet geregistreerd worden.’

Maatwerk

Sinds de jeugdzorg in 2015 naar de gemeenten is overgeheveld, zijn zorgaanbieders veel tijd kwijt met het binnenslepen van zorgcontracten bij de gemeente, zegt Karine. Ze werkt in de reguliere jeugdhulpverlening door heel Gelderland heen. 'De transitie was bedoeld om meer maatwerk te leveren voor de kinderen. Maar daar is nauwelijks sprake van.' Ook zouden gezinnen creatievere zorg krijgen. Ook dat gebeurt niet, zegt ze.

Daarnaast hangt het er maar net vanaf met welke zorgaanbieder de gemeente een contract heeft, zegt Anita. 'Als ik een goede zorgboerderij voor een kind vind, hoor ik soms bij de gemeente dat ze daar geen contract mee hebben. Dan kan het kind daar dus niet heen.'

Kort na het middaguur zijn Karine en Anita daarom met de stoet hulpverleners langs het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport gelopen. De FNV wil dat minister Hugo de Jonge zo'n 750 miljoen euro extra uittrekt voor de jeugdzorg. In september protesteerden de jeugdhulpverleners ook al. Volgens de vakbond staat het water de hulpverleners aan de lippen. Ze zijn al maanden boos over hoe de jeugdzorg wordt 'uitgehold', aldus een woordvoerder.

Moe, gefrustreerd en uitgeblust

Volgens de FNV gaan administratie en krappe budgetten vóór goede zorg voor kinderen. Naast de administratieve rompslomp blijven wachtlijsten groeien, waardoor kinderen maanden moeten wachten op hulp.

Door de grote werkdruk en de personeelstekorten vallen medewerkers volgens de vakbond om. Jeugdwerkers Karine en Anita zien bovendien op de werkvloer dat steeds meer medewerkers de sector verlaten. 'Ze zijn moe, gefrustreerd en uitgeblust'.

Kostprijs

Dat het niet goed gaat in de jeugdzorg is al langer bekend. Gemeenten hebben een beperkt budget voor de jeugdzorg en huren daarom vaak goedkope zorgbedrijven in. Dat komt de kwaliteit van de zorg niet altijd ten goede. Vakbond FNV pleit daarom voor een verbod voor gemeenten om onder de kostprijs jeugdzorg in te kopen.

De eerste stap om de administratieve rompslomp terug te dringen werd eind december al gezet. Toen werd bekend dat oud-minister Rita Verdonk is aangesteld om samen met werkgevers en werknemers overbodige regels in de jeugdzorg te schrappen. Over een jaar moet de regeldruk volgens minister de Jonge merkbaar zijn verlicht.

Maar volgens de FNV is dat niet genoeg. De minister moet volgens hen meer investeren in de sector. De overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten is tot nu toe niets anders geweest dan een 'botte bezuiniging', aldus de vakbond.