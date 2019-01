Directeur slachthuis Dodewaard: 'Justitie zoekt naar een speld in een hooiberg'

Na vijf jaar kreeg Van Hattem drie weken geleden van het Openbaar Ministerie (OM) te horen dat hij vervolgd zou worden. Eind januari moet hij zich voor de rechter verantwoorden. 'Ik ga ervan uit dat het goed komt. Justitie is al vijf jaar aan het zoeken naar een speld in een hooiberg', aldus de directeur.

Henny Sackers, hoogleraar sanctierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, meldt dat vijf jaar nogal lang is. 'Dat is niet normaal en niet wenselijk, maar het komt wel vaker voor', zegt hij. Zaken van het functioneel parket zijn volgens hem ingewikkeld, waardoor het nogal lang kan duren voordat er besluiten worden genomen. 'Rechters klagen wel vaker dat het zo lang duurt met zaken van het functioneel parket', besluit de hoogleraar.

Levenswerk om zeep geholpen

Vijf jaar geleden sprak Omroep Gelderland directeur Van Hattem toen de paardenvleesaffaire net naar buitenkwam. Hij vertelde toen ook al dat de beschuldigingen buiten proporties zijn. 'Wij zijn als fraudeur neergezet en hierdoor is mijn levenswerk om zeep geholpen. Wij moesten 28 miljoen kilo vlees terughalen, terwijl er uiteindelijk enkele tientallen paarden zijn die niet administratief getraceerd konden worden', zei de directeur destijds.

Hij erkent dat het bedrijf fout heeft gehandeld. Volgens hem hebben dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echter voor de rechter getuigd dat zij bij het afvoeren van de afgekeurde paarden aanwezig waren. 'Het is duidelijk wat met deze paarden is gebeurd en dat ze niet verwerkt zijn', vertelde Van Hattem destijds.

Paarden-DNA in rundersnippers

In 2014 werd in Frankrijk onderzoek gedaan naar fraude met paardenpaspoorten. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat in rundersnippers van Van Hattem paarden-DNA zat.

'Het kan kloppen dat er DNA van paarden is gevonden. Wij verwerkten paard en rund op dezelfde lijn en dan kan je bijna niet voorkomen dat het wordt gevonden. We hebben ook paardensnippers bij rundersnippers gevoegd, maar dit hebben we wel gewoon op het etiket gezet. Wij hebben niet gefraudeerd', zei Van Hattem destijds.

De NVWA gaf begin 2014 vijf Nederlandse bedrijven de opdracht om de herkomst van verdacht paardenvlees, oorspronkelijk uit Frankrijk, op te sporen en uit de handel te halen.