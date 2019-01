Het Rembrandt Theater in Arnhem staat al twee jaar leeg, hoe nu verder?

Rembrandt in 1955. Foto: Gelders Archief.

December 1954, de bioscoop op de hoek bij de Apeldoornsestraat gaat open. Het is een ontwerp van de Arnhemse architecten Nap en Van Ede. In 1955 wordt in Rembrandt het eerste internationale filmfestival van Nederland gehouden, de Filmweek Arnhem. Het festival bestaat tot 1983.

Filmweek Arnhem in 1977. Foto: Gelders Archief/Gerth van Roden.

De bioscoop wordt in 1996 volledig gerenoveerd. Er komen diverse nieuwe zalen bij. In 2010 gaat Rembrandt van de Minerva Groep over naar Pathé, dat in oktober 2015 bij het station een nieuwe bioscoop opent.

In het pand op het Velperplein begint in februari 2016 Stadsbioscoop Rembrandt, met een mix van culturele en commerciële films. Maar na tien maanden valt het doek. Exploitant Pim Hermeling concludeert dat het aantal bezoekers tegenvalt en dat de toekomst te onzeker is door de bouw van het Focus Filmtheater op het Kerkplein en de mogelijke komst van megabioscoop Euroscoop bij de Rijnhal in Arnhem-Zuid. Die laatste bioscoop is er overigens niet gekomen.

Rembrandt in 2016. Foto: Omroep Gelderland

Plannen ontwikkelaars stranden

Sindsdien, sinds 31 december 2016, staat de bioscoop leeg. Diverse opties passeren de afgelopen twee jaar de revue. Appartementen, een hotel... Door Balian in de arm genomen projectontwikkelaars komen met diverse plannen, maar die leiden tot niets.

Balian wordt er moedeloos van. In april vorig jaar neemt hij de opdracht terug en sindsdien probeert hij zelf een nieuwe invulling te vinden voor het 'emotionele gebouw', zoals hij het noemt, op een 'waanzinnige plek'.

'Er móét iets gebeuren'

Balian heeft er meer tijd voor, sinds hij eind 2017 afscheid heeft genomen als directeur van de Amsterdamse dierentuin Artis. Het liefst zou hij - als groot filmliefhebber - zien dat er een bioscoop in komt, maar dat is een gepasseerd station. 'Daar is in Arnhem geen ruimte meer voor.'

Maar wat dan wel? Balian zegt het nog niet te weten. 'We zijn de mogelijkheden aan het bekijken. We zijn in gesprek met de gemeente.' Een ding staat voor Balian vast: 'Er móét iets gebeuren. Maar we komen er zeker uit.' In de loop van dit jaar moet er een concreet plan op tafel liggen.