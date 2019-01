Bennie Jolink en De Boetners maken nieuw clublied voor De Graafschap

'Ik kwam zelf met het idee om Kevin (Raayman) van De Boetners en Bennie Jolink te benaderen om een mooi nummer te maken. Amper drie weken later zaten we al bij Bennie Jolink thuis', vertelt de initiatiefnemer en coördinator van het jubileumteam Bryan Keurntjes.

Voor de voorman van dialectband De Boetners is het een eer om aan het nummer te werken. 'Ik heb zelf een seizoenskaart en ik kom hier heel vaak. Dat je dan iets kan betekenen voor de club en de supporters dat is gewoon gaaf om te doen', laat Kevin Raayman weten.

Waarom er voor deze combinatie is gekozen is voor Keurntjes simpel: 'De Boetners zijn Achterhoek, Bennie is Achterhoek en ze hebben allebei een hart voor de club. Dat hoort hier gewoon bij.'

't Geet Hier Spoken

Het jubileumnummer wordt geschreven op de melodie van het huidige opkomstnummer van de club 't Geet Hier Spoken.

'Het moest iets herkenbaars zijn. Toen werd het dus ’t Geet Hier Spoken, want dat leek mij een leuk idee en Bennie was het ermee eens', stelt Raayman. Over de tekst van het nummer wordt goed nagedacht. 'Er moeten vooral elementen van de club in komen, want we willen echt een nummer puur voor De Graafschap maken', aldus de coördinator van het jubileumteam.

Door de drukke agenda’s van de muzikanten is de releasedatum nog niet bekend. 'Maar een 65-jarig jubileum is het hele jaar, niet alleen op 1 februari. Het gaat hoe dan ook komen, maar wanneer is nog even de vraag', besluit Raayman.