Kapper, pedicure en scooter gezocht voor thuislozen

Het Droombankje is een initiatief dat opgezet is vanuit de ambitie om een beschermde (woon)omgeving te creëren voor mensen die het niet alleen redden in de maatschappij, op welke manier dan ook.

Het biedt een huis voor mensen die thuisloos zijn. Iedereen kan thuisloos worden, je weet nooit in welke situatie je terecht kan komen. Denk aan mensen met een bedrijf die failliet gaat.

In ons huis vindt je een veilige plek. Iedereen is welkom maar wel zonder verslavingsachtergrond of psychische problemen. Als je alles om je heen kwijt raakt en je komt in een instelling tussen verslaafden voelt dit niet als thuis. Wij proberen een echt normaal thuis te zijn met een woonkamer en kamers waar de bewoners een privé plek hebben.

Wij werken met een betaalde kracht en een vast team vrijwilligers. Omdat wij de bewoners een team met vaste gezichten willen geven zijn wij op het moment niet op zoek naar vrijwilligers. Wel zijn wij op zoek naar een kapster, tandarts en pedicure die eens in de zoveel tijd de bewoners een behandeling kunnen geven. Geen luxe, maar wel noodzakelijk.

Daarnaast zijn wij dringend op zoek naar een nieuw busje om onze bewoners te kunnen brengen naar afspraken maar ook om de boodschappen en spullen op te halen. Ook kunnen wij heel goed een scooter gebruiken waarvan de bewoners zelf gebruik kunnen maken als zij naar een afspraak moeten.

Kunt u de stichting helpen met een busje of scooter of kunt u de bewoners eens in de zoveel tijd een behandeling geven? Laat hieronder uw reactie achter!