Herdenkingen bombardement Nijmegen 22 februari 1944

Datum: vrijdag 22 februari 2019



Locaties:

- 13.00 uur: monument De Schommel aan de Raadhuishof bij de Marikenstraat in Nijmegen

- 15.00 uur: Sint Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62, Nijmegen

- 13.15 uur: Begraafplaats Daalseweg, Nijmegen en Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen

Informatie:

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nijmegen verwoest werd door een vergissingsbombardement door geallieerde bommenwerpers. Hierbij kwamen 800 mensen om het leven. Op vrijdag 22 februari is er vanaf 13.00 uur een officiële herdenking bij monument De Schommel aan de Raadhuishof bij de Marikenstraat in Nijmegen. Om exact 13.28 uur zullen de kerkklokken luiden en worden twee minuten stilte in acht genomen. Daarna worden er kransen gelegd.

Aansluitend (aanvang 15.00 uur) is er een herdenkingsdienst in de Sint Stevenskerk. Daar wordt het oratorium ‘De pijn die blijft’ opgevoerd. Een muziektheaterstuk uitgevoerd door muzikanten, koorzangers, solisten en een verteller. Het oratorium is geschreven door Bart Janssen, auteur van het boek 'De pijn die blijft' over het bombardement op Nijmegen in februari 1944, en voorzien van muziek door Joop Veuger. Het wordt uitgevoerd door het Nijmeegse kamerkoor Mnemosyne. Bart Janssen zelf verzorgt een korte toelichting. De voorstelling is gratis toegankelijk voor genodigden en belangstellenden.

Gelijktijdig met de herdenking bij de Schommel is er om 13.15 uur een herdenkingsplechtigheid op de Begraafplaats Daalseweg. Hier liggen veel slachtoffers van het bombardement begraven. Na afloop is hier een informele ontvangst in de Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79 (begin Daalseweg).