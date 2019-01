Exposities Tweede Wereldoorlog

Datum: 15 februari 2019 tot en met 10 juni 2019

Locatie: Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, Nijmegen



Tentoonstelling Ceija Stojka (1933 - 2013) - Oorlogsherinneringen van een Roma

Ceija Stojka is tien jaar als ze met haar familie naar Auschwitz wordt gedeporteerd. In twee jaar tijd komt het Roma meisje in drie concentratiekampen terecht, die ze wonderlijk genoeg overleeft. Jarenlang zwijgt Stojka over de Holocaust, maar vanaf haar 55ste begint ze zich te uiten. Ze schrijft talloze gedichten en teksten, waaronder het boek Wij leven in het verborgene. Ook maakt Stojka meer dan duizend schilderijen en tekeningen. Op onnavolgbare wijze brengt deze autodidact en veerkrachtige geest haar oorlogservaringen in beeld en maakt deze invoelbaar. Stojka vertelt daarmee niet alleen haar eigen verhaal als Roma kind, maar tegelijk ook het universele verhaal van het lijden van kinderen in oorlogstijd. In Nederland is Ceija Stojka nog nagenoeg onbekend. Museum Het Valkhof brengt daar verandering in met een uitgebreid overzicht van haar werk.

Tentoonstelling Kinderen van de Oorlog

Foto's van kinderen die omkwamen bij het bombardement in Nijmegen

In Nijmegen zijn veel kinderen het slachtoffer geworden van geweld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen tijdens het geallieerde bombardement van februari ’44, maar ook na de bevrijding toen Nijmegen een frontstad was.

Honderden kinderen stierven, werden wees, zijn als kindsoldaat voor het Duitse regime ingezet of zijn voor het leven getekend omdat hun ouders ‘fout’ waren. Zij krijgen een gezicht in deze tentoonstelling, die in samenwerking met de werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen en de Stichting Beeldmix tot stand komt. De Nijmeegse fotografe Annie van Gemert laat zich inspireren door de historische beelden, en brengt daarmee een verbinding tussen de geschiedenis en de actualiteit tot stand.