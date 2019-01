Mensen willen komen koken voor ouderen in Doesburg

'Waar kan ik me aanmelden om voor deze mensen te koken? Als we verdomme allemaal iets doen hebben deze mensen ook een warme maaltijd. Dit kun je niet maken bij de generatie die Nederland heeft gemaakt tot wat het nu is. Schande!', schrijft Juul Sloot in een reactie op het instagramaccount van Omroep Gelderland.

Jasmijn zegt: 'Ik wil heel graag komen koken! En woon in de buurt! Laat me weten waar ik me kan aanmelden.'

Saskia woont in de buurt van Rotterdam, maar zelfs zij wil naar Doesburg komen om te koken voor de oudere bewoners van het appartementencomplex.

Magnetronmaaltijd

De bewoners van het appartementencomplex waren gewend om met anderen koffie te drinken in het restaurant en 's avonds gezamenlijk te eten. De onderhandelingen tussen de gemeente en de leverancier van de maaltijden liepen stuk. Vanaf maart krijgen zij een magnetronmaaltijd aangeboden in plaats van een maaltijd in het restaurant.

Nu deze voorziening wegvalt, maken familie, mantelzorgers en zorgverleners zich ernstig zorgen om deze groep.

De SP in Doesburg eist dat de wethouder per direct zorgt dat de ouderen in het weekend weer gezamenlijk kunnen eten.

