Verdachte zedendelict Arnhem blijft nog zeker 90 dagen in de cel

De politie spreekt van een 'ernstig misdrijf' dat 's ochtends plaatsvond op de Rosendaalseweg ter hoogte van De Witte School. Het slachtoffer is een 68-jarige vrouw uit Arnhem. Ze raakte dusdanig gewond dat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen.

De 26-jarige verdachte, die geen vast woonadres heeft, kon diezelfde ochtend in de omgeving worden aangehouden. Op 29 maart moet de man voor de rechter verschijnen. Dan wordt ook meer bekend over de stand van zaken in het onderzoek en de strafbare feiten waar hij van wordt verdacht. Het OM kan daar nu nog niks over zeggen.

Verdachte ontkent

De advocaat van de verdachte, Mario Geurts, zegt in de Gelderlander dat de man onschuldig is. 'Mijn cliënt beweert dat hij niet de dader is, maar een getuige. Hij fietste vlak bij de plek van de mishandeling. Meer kan ik er niet over zeggen.'

De verdachte, die op familiebezoek was in Arnhem, zou die bewuste ochtend onder invloed van drank en drugs zijn geweest.

