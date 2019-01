Motorrijder Lieverdink uitgevallen in Dakar Rally

Dat meldt Lieverdink op zijn Facebookpagina. Voor de motorcoureur was het de eerste deelname aan de Dakar Rally.

De zesde etappe ging over hoge en zachte duinen en die waren de Achterhoeker te veel. Hij heeft volgens zijn vrouw Herni te vaak en te lang stilgestaan, maar wel alle checkpoints in het zandrijke gedeelte gehaald. Maar daarna bleek de tijdsoverschrijding te groot en was het einde wedstrijd.

Een dag eerder, op de rustdag, schreef Lieverdink dat hij 'zich nog verrassend goed voelde' halverwege de rally. Maar ook toen had hij al moeite gehad met de hoge duinen.

Zijn vrouw is blij dat met Gerben 'alles ok' is. 'Het is natuurlijk heel erg jammer, maar hij heeft alles gegeven wat hij kon. Het was een super mooi avontuur geweest. Zowel voor Gerben in Peru als voor ons thuis in de Veldhoek.'