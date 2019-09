Expositie razzia Aalten

Datum: van 6 september 2019 tot en met 23 februari 2020

Locatie: Nationaal Onderduikmuseum, Markt 12, Aalten



Informatie:

Vanaf 6 september 2019 is er een expositie in het Nationaal Onderduikmuseum over de razzia die op zondag 30 januari 1944 in de kerken van Aalten werd gehouden.



De Duitse bezetter maakte jacht op jonge mannen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. 48 mannen werden na de dienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Westerkerk opgepakt en afgevoerd naar de Koepelgevangenis in Arnhem en het merendeel van de mannen vervolgens naar Kamp Amersfoort. De razzia maakte veel indruk, zowel in eigen land als daarbuiten. Nog niet eerder in de oorlog vond een dergelijke kerkrazzia in Nederland plaats. The London News schreef op 14 februari 1944: “AALTEN Bij het uitgaan van de kerk werd een razzia gehouden. 50 ondergedokenen liepen er in! Ook een kerkgang is dus niet meer veilig. Men blijve thuis, al zal dat velen zwaar vallen.” Vanaf dat moment gingen onderduikers niet meer ter kerke. Een aantal mannen is door de barre oorlogsomstandigheden of ontberingen in de kampen overleden. De mannen die het overleefden droegen de gevolgen hiervan hun leven lang mee. Ook in de families en de gemeenschap van Aalten sloeg de gebeurtenis een grote wond.