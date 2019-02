Gelredag 9 februari: Marius van Dokkum Museum, Harderwijk

In 2015 exposeerde Marius Van Dokkum in het Stadsmuseum in Harderwijk. De tentoonstelling was een enorm succes. Uit het grote aantal bezoekers en de enthousiaste reacties bleek dat het publiek was gevallen voor het werk van Marius van Dokkum. En Marius viel op zijn beurt voorde stad Harderwijk, met z’n mooie pleinen, straatjes en monumenten.

Marius voelde zich zo thuis in Harderwijk dat hij samen met het Stadsmuseum op zoek ging naar een geschikte locatie waar hij zijn werk permanent zou kunnen tonen. Zijn oog viel op een van de mooiste panden van Harderwijk, de voormalige Snijkamer van de Universiteit van Harderwijk. Hier ontleedden de professoren destijds onder toeziend oog van hun studenten lichamen tijdens de zogenoemde anatomische lessen. Deze markante historische locatie heeft na een grondige verbouwing een nieuwe en unieke bestemming gekregen: een museum gewijd aan het werk van een levende kunstenaar.

Veel van Van Dokkums schilderijen bevatten milde maatschappijkritiek. Maar van cynisme is Marius van Dokkum wars, hij wil het publiek wel een (lach)spiegel voorhouden. Als kind wist Van Dokkum al dat hij kunstschilder zou worden. Voor de overige gezinsleden was het geen verrassing. Hij deed niet anders dan tekenen. Zijn ouders hebben er nooit moeilijk over gedaan dat hij naar de kunstacademie wilde. Ze hadden het idee dat je daar schildertechnieken zou leren. Met die verwachting ging Van Dokkum er ook naartoe maar hij moest zijn beeld snel bijstellen. Realisme was toen taboe, je hoorde te experimenteren.

Marius van Dokkum is tijdens deze Gelredag zelf aanwezig in zijn museum in Harderwijk. Tijdens verschillende momenten zal René Arendsen hem interviewen. Vervolgens zijn er drie rondleidingen door het museum. Aansluitend kunt u ook het Stadsmuseum van Harderwijk bezoeken. De Gelredag is tot 12.00 uur helemaal gratis.

Bekijk hier de documentaire over Van Dokkum.