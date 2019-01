OM: niet alleen vleesfraude, maar ook halalfraude bij slachthuis Dodewaard

Het OM verwijt de bedrijven dat ze betrokken zijn geweest bij vleesfraude. Op de bijgesloten papieren stond dat het om 'paardvrij' vlees ging, maar uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bleek volgens het OM dat er toch paardenvlees in de verpakking zat.

'Fraude ontoelaatbaar en onacceptabel'

Volgens het OM is er sprake van valsheid in geschrifte, omdat de pakbonnen en vrachtbrieven niet voldeden. Hierdoor was het vlees niet meer traceerbaar in de administratie.

'In verband met de voedselveiligheid moet altijd uit de administratie te herleiden zijn van welk beest het vlees afkomstig is. In zijn algemeenheid vindt het OM fraude met voedsel ontoelaatbaar en onacceptabel door de risico’s voor de voedselveiligheid. Fraude kan het vertrouwen van de consument in de voedselsector ondermijnen. Wat op de verpakking staat wat erin zit hoort ook in de verpakking te zitten', aldus de woordvoerder van het OM. Behalve verkeerde etikettering zou er ook vlees halal zijn verkocht, terwijl het niet halal was geslacht.

Afnemers omgekat vlees onbekend

De slachterij in Dodewaard kwam begin 2014 in opspraak omdat er mogelijk werd gerommeld met paardenvlees. Het vlees dat Van Hattem verwerkte werd onder andere geleverd aan de supermarkten Deka, Deen en Vomar. Waar het vlees precies is terechtgekomen, heeft consumentenorganisatie Foodwatch proberen te achterhalen. Maar dat is niet gelukt.

'Wij hebben via de Wet openbaarheid van bestuur documenten opgevraagd in welke producten het vlees is verwerkt en aan welke bedrijven het is verkocht. Maar die informatie wilde de NVWA niet met ons delen, omdat dit tot reputatieschade van deze bedrijven zou leiden', zegt de woordvoerder van Foodwatch. Wel kreeg Foodwatch een anonieme lijst met producten waar het vlees mogelijk in verwerkt was.

Slachterij Van Hattem ging door de paardenvleesaffaire failliet en maakte een doorstart onder de nieuwe naam Dutch Meat Company. De strafzaak dient op 28 en 29 januari bij de rechtbank in Den Bosch.

