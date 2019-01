Eerste 'Elverfilm' enthousiast ontvangen

'Ik vond het best wel spannend aan het begin', vertelt regisseur Jorn Snelting. 'Eigenlijk is het allemaal super goed gegaan.' De film gaat over de band High 5 die in de problemen komt wanneer er instrumenten worden gestolen. De politie wordt daarop ingeschakeld om te kijken waar de spullen zijn gebleven.

Zorginstelling Elver

De film is gemaakt met bewoners van zorginstelling Elver. Jantine Alberts mocht de rol van zangeres in de band vervullen. 'Ik mocht playbacken en dat vond ik heel leuk.' Acteur Jan Oosterink, die politiecommissaris speelde, vult aan. 'Het is heel mooi dat ik dat voor de eerste keer mocht meemaken.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Superleuk

De opnames van de film waren in oktober en november. 'Het was best wel spannend in het begin', blikt Alberts terug. 'Daarna vond ik het superleuk om zo’n film voort te zetten.' Volgens Snelting gingen de draaidagen niet zonder slag of stoot. 'Soms hebben we ook lange draaidagen gehad dus het vroeg veel van de mensen. Eigenlijk was er geen verslapping of moment waarop ze dachten: ik heb er geen zin meer in.’

De filmproducent vertelt dat er wellicht nog een deel twee komt. 'Ik denk dat we maar eens moeten kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Ik denk dat iedereen graag door wil, inclusief mijzelf.'