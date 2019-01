Eigenaar kat gezocht: 'Hij zit al maanden in het atelier'

Het beestje was aan het begin erg schuw. 'Ik heb een hoekje voor hem neergezet en als het slecht weer is komt 'ie in de keuken. Hij is nu minder schuw geworden.' Om meer informatie over de kat te krijgen kocht Hulsmann een chipscanner. Alleen bleek er geen chip te zijn.

Overigens is het niet de eerste zwerfkat. Hulsmann heeft er al een. 'Dat is onze officiële zwerfkat. De kat zit ons ook niet in de weg en mag best blijven, maar misschien zijn er wel mensen die heel verdrietig zijn omdat ze de kat missen.' Voorlopig heeft de kat een naam gekregen: Greystray.

De eigenaren van de kat kunnen via Twitter contact opnemen met Adriana Hulsmann.