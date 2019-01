Eerste asielzoekers Apeldoorn komen aan en krijgen warm welkom

Kira-Maj Terpstra is de drijvende kracht achter de inzamelingsactie. De jonge werkende moeder stak er honderden uren in. 'We hebben toilettasjes gemaakt voor dames en heren met daarin onder andere douchegel, tandpasta, tandenborstel en scheerschuim. Voor de kinderen hebben we ook welkomstpakketjes, maar zij komen pas in de komende schoolvakantie naar het azc', vertelt ze op Radio Gelderland.

Luister hier naar Kira-Maj Terpstra in gesprek met Nieke Hoitink:

Symbolisch tasje

Het COA zorgt ook voor spullen voor de bewoners, maar volgens Kira-Maj zijn de tasjes meer dan alleen praktisch. 'Het is gewoon wat extra. En het is ook symbolisch bedoeld. Het lijkt mij ook fijn om zoiets te krijgen als je ergens komt waar je niemand kent.'

Kira-Maj gaat samen met de andere inzamelaars de komende weken alle pakketjes persoonlijk overhandigen om iedereen een warm welkom te heten. Maar daar blijft het niet bij. 'Vorige week hebben we het azc versierd met tekeningen en we gaan de komende tijd kijken waar de behoefte ligt. Op het moment dat wij het signaal krijgen dat er iets nodig is dan gaan wij kijken wat we kunnen doen.'

Permanent azc

Apeldoorn krijgt in de toekomst ook een permanent azc aan de Deventerstraat. Op de tijdelijke locatie aan de Christiaan Geurtsweg die vandaag opent, is tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 ook een tijdelijk azc ingericht. Uiteindelijk was opvang toch niet nodig.

