Jack de Gier baalt enorm van falend NEC

"Even nog moeilijk te bevatten. De eerste helft was ver onder peil en zag ik niets terug van wat we de afgelopen twee weken op trainingskamp en in Nijmegen hebben gedaan. De tweede helft voerden we wat wissels door en daar kwam uit wat we wilden. Daarna moeten we de wedstrijd in de tas stoppen. Maar persoonlijke fouten zijn bepalend voor het verlies."

"Eindhoven speelt vrij snel de lange bal en gaat lopen met snelle spelers. Daar moet je je op instellen. Na rust deden we dat beter en komen we terecht met 2-1 voor en hebben we een kans op 3-1. Dan een penalty, een verkeerde aanname en een fout en de 3-2 is ook een persoonlijke fout. Net voor de 3-2 krijgt Ferdy Druijf nog een vrije kopkans, dan kunnen we zelf de wedstrijd op slot gooien. Dan gaat hij er aan de andere kant in en verlies je hem. Het valt steeds de verkeerde kant op voor ons. Dat is wel zorgwekkend. Ongelooflijk."