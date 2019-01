Ole Romeny na nederlaag NEC: schandalig en belachelijk

"Schandalig gewoon. Dan word je echt helemaal gek. Dan denk je: hoe kan dit nou weer? Marco van Duin pakt nog een paar geweldige ballen, aan hem lag het zeker niet. Maar dan krijgen we met zo'n klotegeval een goal tegen. Dit was de eerste seizoenshelft ook al vaak zo, we dachten na Spanje weer vertrouwen te hebben. Daar leverden we een goede prestatie tegen Hannover, een Bundesligaclub."

We geven het weg

"De eerste helft kwamen we er niet echt lekker doorheen. Zij zetten ons goed onder druk en we komen met 1-0 achter. Na rust probeerden we er veel meer energie, beweging en diepgang in te leggen. Dan komen we op 2-1 en dat moeten we dan vasthouden. Ik voelde vertrouwen en maakte mij helemaal geen zorgen, maar toen viel plots die 2-2. We geven we het weer weg. Dat doen we als team, we moeten de ruimtes dichthouden."

Belachelijk

NEC zakt naar de vijftiende plaats. "Dat is echt belachelijk. Dat moeten we onszelf echt aanrekenen. Het klinkt als een cliché, maar we moeten naar de volgende wedstrijd toe en de draad zo snel mogelijk weer oppakken."