'Een buurman was helemaal zwart van de rook', bewoner geschrokken door grote brand

'Ik dacht dat het mistte, maar het was rook. De buurman zei: de boel is in de hens. Een andere buurman was helemaal zwart van de rook. Die is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht', zei Bomhof.

De bewoners van de flat werden geëvacueerd en opgevangen in de nabijgelegen sporthal Zuiderpark. 'Keurig zoals ze het allemaal doen. Ze hebben gecontroleerd hoe het met de luchtwegen zat. En gekeken naar de bloeddruk.'

Over onderdak hoeft Bomhof zich geen zorgen te maken. 'Mijn zoon is met vakantie naar Oostenrijk. We gaan naar zijn woning toe.'

