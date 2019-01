Liveblog (gesloten): Twee mensen naar ziekenhuis bij grote brand in flat Apeldoorn

15.09 We sluiten dit liveblog. Nieuwe berichtgeving is hier te lezen.

14.58 De veiligheidsregio meldt dat de brandweer het gebouw nu controleert op rook. Ook is een onderzoek gaande naar de oorzaak van de brand.

14.56 De gemeente Apeldoorn meldt dat 30 bewoners nu in worden opgevangen in sporthal Zuiderpark.

14.50 In de loop van de middag wordt duidelijk welke bewoners terug kunnen naar hun appartementen, laat de veiligheidsregio weten

14.45 De gemeente Apeldoorn meldt dat de brandweer veel mankracht moest inzetten en is blij dat het sein brand meester al is gegeven.



14.45 Bewoners van naastgelegen appartementen waren blijkbaar op vakantie, aldus een woordvoerder van de brandweer.

14.41 Op deze foto is goed te zien dat het appartement op de zesde verdieping grote schade opliep door de brand.



Foto: GinoPress

14.32 Voor zover bekend is iedereen uit het appartementencomplex geëvacueerd, aldus de brandweer.

14.26 De brandweer geeft het sein brand meester, ruim een uur en tien minuten na de allereerste melding over brand.



14.25 De eerste melding kwam bij de hulpdiensten binnen om 13.14 uur. De brand zou dus zijn ontstaan in de sauna van een appartement op de zesde verdieping.

14.23 Bewoners worden opgevangen door de hulpdiensten.



Foto: Simon Rijnbende / Persbureau Heitink

Foto: Simon Rijnbende / Persbureau Heitink

14.17 Zeker twee personen zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een van hen had rook ingeademd.

14.15 Het vuur is grotendeels onder controle. De brand ontstond vermoedelijk in een sauna, aldus de brandweer.

14.12 Het vuur woedt om precies te zijn in de Wormingertoren aan de Abraham Kuyperstraat, die in 2001 is gebouwd. De flat telt zeker 22 appartementen.

14.09 De brandweer controleert per verdieping of er nog mensen in de flat aanwezig zijn.

14.05 Bewoners worden opgevangen in een sporthal in de buurt, aldus de veiligheidsregio.

14.02 De eerste bewegende beelden zijn binnen.



13.59 Bewoners worden beneden opgevangen. Ambulancepersoneel geeft sommige mensen extra zuurstof en anderen thermische dekens. Vanuit de omgeving is veel bekijks.

13.54 Er zijn extra brandweervoertuigen opgeroepen uit Ugchelen en Beekbergen.

13.53 Volgens de veiligheidsregio zijn er 'handjes nodig' voor de ontruiming en is er daarom opgeschaald naar 'zeer groot'.

13.49 De brand in Apeldoorn is opgeschaald naar 'zeer groot'.

Er is brand op de zesde verdieping van de zeven verdieping tellende flat en er staan mensen op de balkons. De woning staat voor een groot deel in brand, aldus de veiligheidsregio.

De brandweer zet nu vol in op het redden van de bewoners en gaat via de trap naar boven. De hele flat wordt geëvacueerd.

De brandweer heeft nog geen idee hoeveel mensen nog in de flat aanwezig zijn. Een fotograaf ter plekke ziet hoe bewoners zichzelf in veiligheid brengen door naar buren over te springen.

Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Er zijn zes brandweervoertuigen ter plaatse, inclusief een hoogwerker. Ook meerdere ambulances zijn toegesneld.