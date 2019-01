Gratis bomen voor inwoners Doetinchemse wijken

Ieder half jaar is er een andere wijk aan de beurt. De actie om de gemeente te voorzien van meer bomen begon in 2016 in Gaanderen. Daarna waren inwoners van Wehl en Nieuw-Wehl aan de beurt, later gevolgd door de Doetinchemse wijken Noord, Overstegen en Schöneveld.



Inwoners van Dichteren en Wijnbergen (postcode 7007) kunnen voor 8 februari via Buha één boom per adres aanvragen. Onduidelijk is of inwoners van De Hoop, dat ook postcode 7007 heeft, een boom kunnen aanvragen.