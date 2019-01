Inwoners Zetten twijfelen aan nieuwe 'algemene' begraafplaats

De Zettenaren voelen zich niet serieus genomen door de gemeente, die in hun ogen aan de leiband loopt van een grootgrondbezitter.

Twijfels op vele vlakken

Het verkeer naar de nieuwe begraafplaats moet door een wijk met soms nauwe straten. En naast de begraafplaats moet ook een recreatieterrein komen. Dan kunnen sommige straten het verkeer niet goed hebben. Maar er is meer dat de omwonenden stoort. De eigenaar van het terrein is Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending in Zetten. Die organisatie gaat ook de exploitatie doen. Toch was het initiatief juist voor een Algemene begraafplaats, los dus van een kerkelijke organisatie. Dat snappen de buurtbewoners niet. Duizend van hen hadden juist hun handtekening gezet voor een algemene begraafplaats.

Vragen van GroenLinks

GroenLinks heeft vragen gesteld over de kwestie aan het college van Overbetuwe. Die vragen gaan zowel over het betrekken van omwonenden bij de plannen, de locatiekeuze en de overeenkomsten die al met de stichting zijn gesloten. Daarbij denkt GroenLinks dat er ook sprake is van handjeklap over de bestemming van andere stukken land van de stichting.

Het college van Overbetuwe wil nog niet reageren. Komende dinsdag bespreekt het college de vragen van GroenLinks.