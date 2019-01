WK volleybal in Arnhem en Apeldoorn

Het is voor het eerst dat een WK zaalvolleybal in Nederland wordt gehouden. Behalve in Gelderland worden ook in Rotterdam wedstrijden gespeeld. Het is de bedoeling dat de wedstrijden in Gelderland te zien zijn in stadion GelreDome in Arnhem en in Omnisport in Apeldoorn.

Hoogste eindklassering

De Nederlandse volleybalsters, met Lonneke Slöetjes uit Lichtenvoorde, Celeste Plak uit Apeldoorn en Myrthe Schoot uit Winterswijk, eindigden in oktober in Japan op het laatste WK als vierde. Dat is de hoogste eindklassering in de geschiedenis.

'Passie voor volleybal'

'De procedure was zeer competitief, maar wij zijn unaniem van besluit dat het gezamenlijke aanbod van Nederland en Polen er bovenuit stak. Beide landen worden verbonden in hun passie voor volleybal', liet FIVB-president Ary Graça weten.

De Nederlandse volleybalbond Nevobo maakt binnenkort meer details bekend over het WK 2022.